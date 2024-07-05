Молодой футболист из Эстонии перешел в клуб немецкой Высшей лиги

«Мы рады сообщить, что наш молодой талант был куплен в летнем трансферном окне в большой немецкий клуб – «Вольфсбург»! Тревор подписал с клубом трехлетний контракт и начнет тренироваться с командой U17», - написал «Нымме Юнайтед» в социальных сетях.

«Я очень рад присоединиться к «Вольфбургу». Уже во время тестовой недели быстро освоился, а еще мне очень понравилась философия тренировок клуба. Очень надеюсь, что смогу здесь развиваться, а также быть полезным клубу», - сказал Хинт.

По словам исполнительного директора «Нымме Юнайтед» Мартина Класена, он рад, что Тревор, вошедший в этом сезоне в представительную команду, сразу привлек внимание топ-клуба Европы. Эстонский футболист сначала заработал профессиональный контракт с «Нымме Юнайтед» и сразу же перебрался в Германию.

«Для нашего клуба это еще одно доказательство того, что мы можем вырастить игроков, которые не только привлекательны среди сосен Нымме, но и пользуются уважением в большом футболе. Удачи Тревору, и я уверен, он понимает тот факт — тяжелая работа только начинается», — сказал он.