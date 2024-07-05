Мужчина, подозреваемый в убийстве в Йыхви, арестован

Вируская окружная прокуратура обратилась к суду с просьбой об аресте подозреваемого 37-летнего мужчины, поскольку, по оценке прокуратуры, на свободе он мог совершить новые преступления. Суд согласился с оценкой прокуратуры и распорядился взять его под стражу на два месяца.

«Собранные на данный момент доказательства позволяют предположить, что арестованный, скорее всего, является исполнителем преступления. Арест является самой строгой мерой обеспечения уголовного судопроизводства, которую запрашивает прокуратура в случае, если другие средства правовой защиты не обеспечивают беспрепятственное течение уголовного процесса и не предотвращают совершение новых преступлений. По делу подозреваемого, которого сегодня взяли под стражу, суд согласился с позицией обвинения», - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга.

Несмотря на принятое в субботу решение об аресте, уголовное следствие продолжается и в отношении остальных троих подозреваемых.

В связи с преступлением полицейские в ночь на пятницу задержали в Йыхви четверых мужчин.

В ночь на пятницу около 1:30 центр тревоги получил сообщение, что в Йыхви в квартире был найден убитым 61-летний мужчина. Полицейские сразу отреагировали на вызов и задержали на месте преступления двух 37-летних, а также 38- и 46-летнего мужчин с признаками употребления алкоголя.

По словам руководителя Йыхвиского отдела полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой. «Задержанных продолжают допрашивать, поэтому точный ход событий и мотивы пока выясняются», - добавил Клиймант.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Идаская префектура, а руководит им Вируская окружная прокуратура.