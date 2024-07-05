Сто штрафов за два дня: Муниципальная полиция штрафует посетителей фестиваля Õllesummer за неправильную парковку

«Оставлять автомобили на зеленых зонах - плохая идея, поскольку это портит придорожную территорию, образует грязь и загрязняет окружающую среду. В жаркую и сухую погоду летучая пыль может попадать в дыхательные пути.

Оставленные на обочине автомобили повышают риск аварий, поскольку водителям и пассажирам часто приходится выходить на проезжую часть, чтобы попасть на фестиваль. Кроме того парковать машины в неположенном месте запрещено. Управа района Ласнамяэ настоятельно рекомендует всем посетителям избегать подобного поведения», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность движения, районная управа рекомендует воспользоваться выгодными условиями парковки на отмеченных флажками Snabb временных стоянках, расположенных на пересечении Нарвского шоссе и Смуули-теэ, в 400 метрах от Певческого поля. Однодневный парковочный билет стоит 5 евро, его можно оплатить через мобильное приложение Snabb, используя номер зоны X135.

Управа района Ласнамяэ благодарит за понимание и желает всем приятного и безопасного фестиваля.