За два дня Муниципальная полиция (МуПо) выписала около сотни штрафов посетителям Õllesummer, которые припарковали свой автомобиль на зеленой зоне или на тротуаре на улицах Валге, Турба и Смуули-теэ. Управа района Ласнамяэ настоятельно рекомендует пользоваться специальными зонами для парковки.
Сто штрафов за два дня: Муниципальная полиция штрафует посетителей фестиваля Õllesummer за неправильную парковку
«Оставлять автомобили на зеленых зонах - плохая идея, поскольку это портит придорожную территорию, образует грязь и загрязняет окружающую среду. В жаркую и сухую погоду летучая пыль может попадать в дыхательные пути.
Оставленные на обочине автомобили повышают риск аварий, поскольку водителям и пассажирам часто приходится выходить на проезжую часть, чтобы попасть на фестиваль. Кроме того парковать машины в неположенном месте запрещено. Управа района Ласнамяэ настоятельно рекомендует всем посетителям избегать подобного поведения», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность движения, районная управа рекомендует воспользоваться выгодными условиями парковки на отмеченных флажками Snabb временных стоянках, расположенных на пересечении Нарвского шоссе и Смуули-теэ, в 400 метрах от Певческого поля. Однодневный парковочный билет стоит 5 евро, его можно оплатить через мобильное приложение Snabb, используя номер зоны X135.
Управа района Ласнамяэ благодарит за понимание и желает всем приятного и безопасного фестиваля.