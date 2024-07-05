Пять советов, как избежать ненужных трат и сэкономить деньги

Что это – необходимость или желание?

Прежде чем совершить покупку, стоит подумать, является ли планируемое вами приобретение необходимостью или просто мимолетным желанием. Хотя поощрять себя важно, не переусердствуйте и, прежде чем заплатить, подумайте, нет ли у вас дома чего-то подобного.

Установите период для размышлений

Когда вы найдете то, что вам подходит, сделайте перерыв на 24-72 часа. За это время покупки, которые вначале казались вам жизненно необходимыми, возможно потеряют свою привлекательность. Но если и после перерыва вы не сомневаетесь в необходимости покупки, то можете быть уверены, что приняли правильное решение. Главное – воздержаться от эмоциональных покупок.

Покупайте совместимые товары

Покупая одежду и мебель для дома, подумайте, будет ли эта вещь хорошо сочетаться с вашим нынешним гардеробом или интерьером. Например, хорошей идеей является создание капсульных гардеробов, то есть все вещи в шкафу должны соответствовать друг другу по стилю и цвету. Если вы покупаете новую электронику, убедитесь, что она хорошо сочетается с вашей нынешней техникой, чтобы не покупать новые зарядные устройства, адаптеры или кабели.

Забудьте о безделушках

Скидки и акции могут заставить вас думать, что именно эта свеча, табличка или скульптура с милым посланием вам очень нужны, хотя на самом деле эти покупки просто будут лежать на полке. Лучше инвестировать во вневременные элементы дизайна, которые можно менять в зависимости от времени года. Чтобы сэкономить деньги, в следующий раз, когда вы захотите купить какую-нибудь безделушку, лучше положите соответствующую сумму на сберегательный счет.

Сократите контакты со стимулами к покупкам

Избегайте таких формирующих привычку триггеров, как подписка на рассылку новостей и уведомления о новых продуктах или акциях. Также пересмотрите свои текущие подписки и откажитесь от услуг, которыми вы фактически не пользуетесь. Можно использовать блокировщик рекламы, чтобы сократить количество покупок, совершаемых под воздействием сиюминутных эмоций. Летом, вместо того чтобы ходить по торговым центрам и ресторанам, лучше встретиться с друзьями в парке или на террасе своего дома, а свежий и недорогой обед можно приготовить из продуктов, выращенных в саду.