Девелоперская компания Hausers Grupp построит на границе Таллинна, вдоль улицы Старо-Нарвского шоссе, 11-этажное высотное здание Viieaia Torn, в котором будет 110 апартаментов и три коммерческих помещения. Завершение строительства планируется к осени 2025 года, общая стоимость проекта составит около 12 миллионов евро, финансирование предоставит Coop Pank.
Вблизи Таллинна построят 11-этажное здание с апартаментами
По словам менеджера по продажам недвижимости Hausers Grupp, Мати Мейера, Viieaia Torn располагается в перспективном районе, на границе Таллинна, рядом с быстро развивающимся деловым центром на Старо-Нарвском шоссе.
«Уникальность этого проекта заключается в его расположении на скалистой возвышенности, откуда открываются захватывающие виды. Для жильцов предусмотрены дополнительные удобства, включая просторное фойе с местами для работы и досуга, домашний спортивный зал, закрытую велосипедную парковку, террасу на крыше с видом на море, а также возможность зарядки электромобиля. Этот современный комплекс идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций», - отметил Мейер.
Руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания Coop Pank Арко Куртманн подчеркнул, что банк принял решение о финансировании проекта, поскольку Hausers Group является надежным партнером с многолетним опытом и репутацией сильного застройщика.
«Их цель - улучшить условия жизни, отдыха и работы людей. Viieaia Torn полностью соответствует этой цели, предлагая современное и энергоэффективное жилье по доступным ценам в привлекательной среде», - пояснил Куртманн.
Viieaia Torn станет самым высоким зданием в окрестности, достигая 11 этажей. Этот функциональный комплекс будет соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым к высотным зданиям, жилым домам и коммерческим объектам.
Мати Мейер сообщил, что цены на апартаменты будут варьироваться от 93 900 до 146 400 евро.
Проект Viieaia Torn является очередным шагом в развитии окрестностей Таллинна в направлении Маарду, где инвестиции резко возросли после реконструкции участка Старо-Нарвского шоссе и перекрестка Saha-Loo.