Вблизи Таллинна построят 11-этажное здание с апартаментами

По словам менеджера по продажам недвижимости Hausers Grupp, Мати Мейера, Viieaia Torn располагается в перспективном районе, на границе Таллинна, рядом с быстро развивающимся деловым центром на Старо-Нарвском шоссе.

«Уникальность этого проекта заключается в его расположении на скалистой возвышенности, откуда открываются захватывающие виды. Для жильцов предусмотрены дополнительные удобства, включая просторное фойе с местами для работы и досуга, домашний спортивный зал, закрытую велосипедную парковку, террасу на крыше с видом на море, а также возможность зарядки электромобиля. Этот современный комплекс идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций», - отметил Мейер.

Проект высотного здания Viieaia Torn. Фото: Viieaia Torn

Руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания Coop Pank Арко Куртманн подчеркнул, что банк принял решение о финансировании проекта, поскольку Hausers Group является надежным партнером с многолетним опытом и репутацией сильного застройщика.

«Их цель - улучшить условия жизни, отдыха и работы людей. Viieaia Torn полностью соответствует этой цели, предлагая современное и энергоэффективное жилье по доступным ценам в привлекательной среде», - пояснил Куртманн.

Viieaia Torn станет самым высоким зданием в окрестности, достигая 11 этажей. Этот функциональный комплекс будет соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым к высотным зданиям, жилым домам и коммерческим объектам.

Мати Мейер сообщил, что цены на апартаменты будут варьироваться от 93 900 до 146 400 евро.

Проект Viieaia Torn является очередным шагом в развитии окрестностей Таллинна в направлении Маарду, где инвестиции резко возросли после реконструкции участка Старо-Нарвского шоссе и перекрестка Saha-Loo.