Сегодня утром в 8:55 в районе Пельгулинн без электричества остались 2016 человек.
Более 2000 жителей столицы остались без электричества из-за повреждения кабеля
Специалист по маркетингу и коммуникациям Elektrilevi Герту Паббо пояснила, что в районе Пельгуранна в Таллинне произошел сбой среднего напряжения.
В 10:14 подача электричества была восстановлена 380 клиентам. В 11:15 сообщили о повреждении кабеля, что упростило определение места неисправности.
К 12:20 компании Elektrilevi удалось восстановить подачу электроэнергии всем клиентам, которые пострадали от сбоя.