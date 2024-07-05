Более 2000 жителей столицы остались без электричества из-за повреждения кабеля

Специалист по маркетингу и коммуникациям Elektrilevi Герту Паббо пояснила, что в районе Пельгуранна в Таллинне произошел сбой среднего напряжения.

В 10:14 подача электричества была восстановлена 380 клиентам. В 11:15 сообщили о повреждении кабеля, что упростило определение места неисправности.

К 12:20 компании Elektrilevi удалось восстановить подачу электроэнергии всем клиентам, которые пострадали от сбоя.