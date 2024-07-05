Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об очередных кражах велосипедов, а также о представляющихся родственниками мошенниках. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о попавшей в беду верховой лошади и о застрявшем в лифте человеке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Представляющиеся родственниками мошенники, попавшая в беду верховая лошадь, застрявший в лифте человек
Насилие
4 июля поступило сообщение, что на улице Валли в Кесклинне неизвестный избил 39-летнего мужчину.
4 июля поступило сообщение, что в квартире на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ 36-летняя женщина ударила ножом своего 46-летнего бывшего мужа. Пострадавший получил легкие ранения и был отпущен на домашнее лечение.
4 июля поступило сообщение, что на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне неизвестный избил 51-летнего мужчину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
4 июля поступило сообщение о краже геодезического оборудования со строительной площадки в Кесклинне. Причиненный ущерб оценивается в 3000 евро.
В период с 23 по 28 июня в Тарту, на улице Киви, из запертого велосипедного сарая многоквартирного дома был украден черно-желтый велосипед Bottecchia 116. Ущерб составил 643 евро.
В период с 24 по 28 июня в волости Ныу был украден гибридный контроллер для ветро- и солнечной энергии, инвертор и ветрогенератор без лопастей с пятиметровой мачтой. Ущерб составил 1000 евро.
В период с 26 по 30 июня в Тарту на улице Пикк был украден пристегнутый черный велосипед Scott, который находился на велостоянке перед магазином. Ущерб составил 1000 евро.
В ночь на 28 июня в Тарту, с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Юлиуса Куперьянова был украден черно-зеленый велосипед Head. Ущерб составил 1500 евро.
Мошенничество
Житель Тарту сообщил в полицию, что 1 июля хотел купить игры для детей через Instagram. Сначала он перевел деньги за игру через PayPal, но затем ему по электронной почте запросили дополнительно 500 евро, пообещав вернуть эту сумму. Эту сумму потребовали в качестве подтверждения, что он не мошенник. После оплаты запрошенной суммы мужчина больше не смог связаться с продавцом и до сих пор не получил купленный товар. Ущерб составил 529 евро.
В полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонили мошенники, выдававшие себя за ее внука, и сообщили, что внук попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь нужны деньги на его лечение. Мошенники убедили женщину снять наличные и передать их им, что она и сделала. Ущерб от мошенничества составил 6000 евро.
В полицию обратилась жительница Нарвы, которой якобы позвонили сотрудники больницы и сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь нужны деньги на лечение. Мошенники убедили женщину снять наличные и передать их им, что она и сделала. Ущерб от мошенничества составил 950 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Израиля.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России и трех граждан Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
4 июля в 17:41 спасатели выехали в деревню Меэгасте волости Отепя, где произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Спасатели устранили опасность возгорания, предоставили пострадавшим термоодеяла для согрева и успокоили их. К счастью, люди не получили серьезных травм.
4 июля в 15:14 спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Харьява в Хаапсалу. В результате столкновения трех легковых автомобилей пострадало пятеро человек. Спасатели помогли медикам с пострадавшими, обработали разлившееся на дорогу масло абсорбирующим веществом и устранили опасность возгорания транспортных средств.
Пожары
4 июля в 20:35 поступило сообщение о белом дыме на улице Парги в Нымме напротив школы. Пожарные погасили костер, который не соответствовал требованиям пожарной безопасности.
5 июля в 3:33 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре из гостиницы на улице Тоомпуйестее в Пыхья-Таллинне. Оказалось, что сигнал был вызван дымом, который проник в здание из горящего рядом мусорного контейнера. Пожар в контейнере был потушен.
Прочее
4 июля в 21:00 спасатели выехали на улицу Катлери в Ласнамяэ, где в лифте застрял человек, которому стало плохо. Спасатели помогли выбраться из лифта человеку с его собакой.
5 июля в 3:15 спасатели прибыли на Нарвское шоссе в Кесклинне рядом с Певческим полем для удаления упавшего на дорогу дерева.
4 июля в 18:21 в деревне Эйствере волости Ярва произошел несчастный случай, когда верховая лошадь поскользнулась на склоне и упала в озеро. Из-за крутого берега животное не смогло самостоятельно выбраться на сушу. Спасатели вошли в воду, надели на лошадь подъемные и тяговые ремни, и с помощью местных жителей и квадроцикла подняли лошадь на берег, где она благополучно была передана владельцу. Операция завершилась в 19:46.