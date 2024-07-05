СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Представляющиеся родственниками мошенники, попавшая в беду верховая лошадь, застрявший в лифте человек

Насилие

4 июля поступило сообщение, что на улице Валли в Кесклинне неизвестный избил 39-летнего мужчину.

4 июля поступило сообщение, что в квартире на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ 36-летняя женщина ударила ножом своего 46-летнего бывшего мужа. Пострадавший получил легкие ранения и был отпущен на домашнее лечение.

4 июля поступило сообщение, что на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне неизвестный избил 51-летнего мужчину.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

4 июля поступило сообщение о краже геодезического оборудования со строительной площадки в Кесклинне. Причиненный ущерб оценивается в 3000 евро.

В период с 23 по 28 июня в Тарту, на улице Киви, из запертого велосипедного сарая многоквартирного дома был украден черно-желтый велосипед Bottecchia 116. Ущерб составил 643 евро.

В период с 24 по 28 июня в волости Ныу был украден гибридный контроллер для ветро- и солнечной энергии, инвертор и ветрогенератор без лопастей с пятиметровой мачтой. Ущерб составил 1000 евро.

В период с 26 по 30 июня в Тарту на улице Пикк был украден пристегнутый черный велосипед Scott, который находился на велостоянке перед магазином. Ущерб составил 1000 евро.

В ночь на 28 июня в Тарту, с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Юлиуса Куперьянова был украден черно-зеленый велосипед Head. Ущерб составил 1500 евро.

Мошенничество