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ГРАФИК Выпускники все чаще оспаривают результаты экзаменов

Ану Вийта-Неухаус
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Каждый год апелляций становится больше.
Каждый год апелляций становится больше. Фото: Eero Vabamägi

Большой резонанс получил связанный с Департаментом по делам образования и молодежи (Harno) скандал, где для оценки государственных экзаменов использовался искусственный интеллект. Поданных учащимися апелляций и недовольства результатами экзаменов в этом году было больше, чем обычно. Результаты каких экзаменов оспаривали молодые люди и к каким это привело результатам?

Экзаменуемый, не удовлетворенный полученной оценкой, может подать апелляцию и потребовать повторного рассмотрения своей экзаменационной работы. В этом году эта возможность была использована с усердием.

208 молодых людей остались недовольны результатом госэкзамена

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