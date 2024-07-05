ГРАФИК Выпускники все чаще оспаривают результаты экзаменов

Большой резонанс получил связанный с Департаментом по делам образования и молодежи (Harno) скандал, где для оценки государственных экзаменов использовался искусственный интеллект. Поданных учащимися апелляций и недовольства результатами экзаменов в этом году было больше, чем обычно. Результаты каких экзаменов оспаривали молодые люди и к каким это привело результатам?