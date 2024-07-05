Статистика подтверждает: Эстония лидирует в ЕС по ценам на недвижимость

По сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены на жилье выросли на 0,4%, а цены на аренду жилья - на 0,9%. Однако по сравнению с первым кварталом 2023 года цены на недвижимость выросли на 1,3%, а цены на аренду - на 3%.

Если в 2013-2014 годах цены на недвижимость оставались относительно стабильными, то до третьего квартала 2022 года они начали быстро расти, опережая рост цен на аренду. С конца 2022 года цены на жилье падали в течение двух кварталов подряд, а затем вновь начали расти во втором и третьем кварталах 2023 года. В конце прошлого года последовало еще одно небольшое падение, а затем новый рост в первом квартале 2024 года.