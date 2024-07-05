В понедельник, 1 июля, житель Тарту сообщил полиции, что хотел купить игру для детей в Instagram. Сначала он сделал перевод через PayPal, оплатив стоимость игры. После перевода его попросили заплатить еще 500 евро, которые обещали вернуть.
Мужчина, пытавшийся купить игру своему ребенку, потерял более 500 евро
Эту сумму потребовали в качестве подтверждения того, что транзакция не является мошенничеством. После оплаты необходимой суммы мужчина больше не смог связаться с продавцом и не получил купленный товар. Ущерб составляет 529 евро.