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Мужчина, пытавшийся купить игру своему ребенку, потерял более 500 евро

rus.postimees.ee
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Фото: IMAGO

В понедельник, 1 июля, житель Тарту сообщил полиции, что хотел купить игру для детей в Instagram. Сначала он сделал перевод через PayPal, оплатив стоимость игры. После перевода его попросили заплатить еще 500 евро, которые обещали вернуть.

Эту сумму потребовали в качестве подтверждения того, что транзакция не является мошенничеством. После оплаты необходимой суммы мужчина больше не смог связаться с продавцом и не получил купленный товар. Ущерб составляет 529 евро.

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