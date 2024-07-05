Партия «Ээсти 200» сообщила, что на переговорах по коалиции они намерены сосредоточится на вопросах экономики, государственных финансов, безопасности и политики образования. Партия также создала переговорную группу.
«Ээсти 200» идет на переговоры: наш план увеличит экономику вдвое
По мнению Маргуса Цахкна, председателя «Ээсти 200», экономическая политика должна быть направлена на повышение конкурентоспособности экономики, чтобы приносить в государственную казну деньги, с помощью которых можно было бы решать проблемы в других сферах. «Экономика Эстонии стоит на месте, наши прежние конкурентные преимущества исчерпали себя. Под руководством министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало разработан план, который позволит увеличить вдвое экономику Эстонии к 2035 году, и он должен стать дорожной картой для нового правительства. В широком плане, нам необходимо развивать наш бизнес, образование, правовую среду и инфраструктуру таким образом, чтобы привлечь сюда амбициозные компании, желающие вести бизнес через Эстонию. Создавая хорошо оплачиваемые рабочие места и оставляя часть создаваемой добавленной стоимости здесь, в нашей экономике», – сказал Цахкна.