«Ээсти 200» идет на переговоры: наш план увеличит экономику вдвое

По мнению Маргуса Цахкна, председателя «Ээсти 200», экономическая политика должна быть направлена ​​на повышение конкурентоспособности экономики, чтобы приносить в государственную казну деньги, с помощью которых можно было бы решать проблемы в других сферах. «Экономика Эстонии стоит на месте, наши прежние конкурентные преимущества исчерпали себя. Под руководством министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало разработан план, который позволит увеличить вдвое экономику Эстонии к 2035 году, и он должен стать дорожной картой для нового правительства. В широком плане, нам необходимо развивать наш бизнес, образование, правовую среду и инфраструктуру таким образом, чтобы привлечь сюда амбициозные компании, желающие вести бизнес через Эстонию. Создавая хорошо оплачиваемые рабочие места и оставляя часть создаваемой добавленной стоимости здесь, в нашей экономике», – сказал Цахкна.