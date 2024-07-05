Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу. Адвокатов к нему не пустили

Оппозиционного политика, публициста Владимира Кара-Мурзу, находящегося в России в заключении, вечером 4 июля перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в областную больницу 11 УФСИН России по Омской области. Об этом сообщают в Facebook жена Владимира Кара-Мурзы Евгения и адвокат Вадим Прохоров.

По словам Евгении Кара-Мурзы, адвокатов политика, приехавших в ИК-6 из Москвы и ожидавших свидания со своим подопечным с 8:30 утра 4 июля, уведомили о его переводе в больницу лишь по прошествии более чем пяти часов ожидания, во второй половине дня.

«Когда защитники приехали в больницу, которая находится в другом районе Омска, им сначала сообщили, что Владимира не привозили, а уже после окончания рабочего дня подтвердили его прибытие в учреждение, сказав чтобы приходили на следующий день», - пишет Евгения Кара-Мурза.

Адвокаты пытаются попасть к Кара-Мурзе

Весь день 5 июля адвокатам периодически обещали проход и просили подождать, после же сообщили, что рабочий день закончился. В выходные исправительные учреждения зарыты для свиданий, следует из поста Евгении Кара-Мурзы.

«Таким образом адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке накануне выходных», - констатирует она.