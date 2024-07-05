Таллиннский университет обсудит репутационный ущерб, нанесенный Рейном Мюллерсоном

Перевод: Валерия Ермакова

Ректор ТЛУ Тыну Вийк сообщил в пресс-релизе, что университет приостановил всякое сотрудничество с российскими учреждениями и организациями с 28 февраля 2022 года и осудил военное нападение России на независимую страну.

«Подтверждаем, что эмерит-профессор Рейн Мюллерсон не представлял Таллиннский университет на юридическом форуме, проходившем в Санкт-Петербурге. Мюллерсон не представляет точку зрения университета и не имеет профессиональных отношений с Таллиннским университетом», - заявил Вийк.

Однако ректор отметил, что вопрос о репутационном ущербе, нанесенном Мюллерсоном ТЛУ, будет обсуждаться на следующей очередной сессии сената университета.

Во вторник Postimees писал, что Рейн Мюллерсон, эмерит-профессор Института обществоведения Таллиннского университета (ТЛУ), недавно выступил на 12-м Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, Россия. В конце июня Мюллерсон принял участие в конференции на большой сцене вместе с бывшим президентом России и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Весь форум финансируется Министерством юстиции Российской Федерации.