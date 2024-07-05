Мужчина умер в СИЗО в Хельсинки. Восемь охранников и двое полицейских подозреваются в преступлениях

Мужчина в возрасте около 35 лет скончался 27 мая в результате ситуации с применением силы в СИЗО, которое расположено в здании полиции Хельсинки в Пасила.

По результатам предварительного разбирательства, прокурор пришел к выводу, что есть основания подозревать преступление.

Дело расследуется по статьям УК Причинение смерти по неосторожности и Нарушение должностных обязанностей.

В совершении преступлений подозреваются восемь охранников и два сотрудника полиции. Предварительное расследование ведет Центральная криминальная полиция KRP.

В ходе предварительного расследования необходимо установить, в частности, была ли в данной ситуации применена чрезмерная сила. Также выясняется, повлияли ли действия охранников и полицейских на смерть мужчины.

Прокурор проводит предварительное расследование, когда в смерти человека подозревается сотрудник полиции.

На той же неделе, 29 мая, в СИЗО в Пасила умер еще один мужчина в возрасте около 20 лет. В конце мая сообщалось, что в деле не подозревают преступления.

Столичный следственный изолятор - самый большой в Финляндии. За последние годы в нем не было ни одного случая смерти.