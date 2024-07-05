Шествие, начавшееся у ворот Виру и закончившееся на Ратушной площади, а также последовавшая за ним церемония открытия официально ознаменовали начало Дней Средневековья.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Старом городе Таллинна начались Дни Средневековья
Перевод: Сергей Светлов
В течение трех дней Ратушная площадь и окрестности церкви Нигулисте превратятся в процветающий ганзейский город. Здесь будут представлены лучшие мастера-ремесленники, музыканты и странствующие актеры, предприимчивые дамы и рыцари, демонстрирующие свои наилучшие навыки. Будут организованы экскурсии и запланированы сюрпризы для всей семьи.
Сердцем Дней Средневековья является рынок мастеров на Ратушной площади, а также на улицах Кулласепа и Харью. Помимо покупок, у посетителей будет возможность наблюдать за работой мастеров и попробовать свои силы в различных ремеслах. Присутствуют мастера по ткачеству, каллиграфы, керамисты, а также столяры, гадалки и многие другие.
На сцене Ратушной площади проходит тематическая программа. Можно будет увидеть и услышать веселых странствующих актеров, вдохновляющих музыкантов, танцоров и певцов. Музыкальную программу из дальних стран представит ансамбль Tabulatura из Венгрии, а уникальную программу предложит Томас Игнатиус из Финляндии, который смешивает средневековую музыку с современным синтезатором.
В средневековой деревне и на площади перед церковью Нигулисте можно найти мастерские, где посетители могут познакомиться с древними ремесленными техниками. В деревне работают кузнецы, ювелиры, ткачи, прядильщики, плетельщики, швеи и травники. Наши лучшие мастера руководят резьбой по камню и дереву. В детской зоне на холме Нигулисте можно научиться рыцарским манерам, поучаствовать в фехтовальных поединках и испытаниях на ловкость. Также открыты площадки для стрельбы из лука.
В субботу, 6 июля, с 12:00 до 17:00 состоится рыцарский турнир, где истинные энтузиасты исторического фехтования определят лучших. Мечники прибудут как из Финляндии и Латвии, так и, конечно, из Эстонии. Организатором турнира является клуб исторического фехтования Nordburg.
На этот раз вечерние прогулки по Старому городу предложат множество разнообразных мероприятий. Можно будет посетить различные концерты старинной музыки (Rondellus, Triskele, Thomas Ignatius (Финляндия), Tabulatura (Венгрия)), послушать сказки, поучаствовать в мастер-классах и исторических экскурсиях.
Программа исторических экскурсий очень разнообразна и интересна: будут делиться знаниями о вооружении средневековых таллинцев, искусстве Средневековья, проводить прогулки по Тоомпеа и исследовать тайны мира растений. Для различных мероприятий свои двери открыли дом Хопнера, аптека на Ратуше, церковь Нигулисте, музей крепости Кик-ин-де-Кёк, Ратуша и многие другие.