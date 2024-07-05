ГАЛЕРЕЯ В Старом городе Таллинна начались Дни Средневековья

Перевод: Сергей Светлов

В течение трех дней Ратушная площадь и окрестности церкви Нигулисте превратятся в процветающий ганзейский город. Здесь будут представлены лучшие мастера-ремесленники, музыканты и странствующие актеры, предприимчивые дамы и рыцари, демонстрирующие свои наилучшие навыки. Будут организованы экскурсии и запланированы сюрпризы для всей семьи.

Сердцем Дней Средневековья является рынок мастеров на Ратушной площади, а также на улицах Кулласепа и Харью. Помимо покупок, у посетителей будет возможность наблюдать за работой мастеров и попробовать свои силы в различных ремеслах. Присутствуют мастера по ткачеству, каллиграфы, керамисты, а также столяры, гадалки и многие другие.

На сцене Ратушной площади проходит тематическая программа. Можно будет увидеть и услышать веселых странствующих актеров, вдохновляющих музыкантов, танцоров и певцов. Музыкальную программу из дальних стран представит ансамбль Tabulatura из Венгрии, а уникальную программу предложит Томас Игнатиус из Финляндии, который смешивает средневековую музыку с современным синтезатором.