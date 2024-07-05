Новый премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер раздал министерские портфели. Состав нового кабинета - по большей части копия прежнего теневого кабинета лейбористов, пишет Би-би-си.
В Британии объявлен новый кабинет министров. Канцлером казначейства впервые стала женщина
Первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.
Она назначена на пост заместителя премьер-министра в кабинете Стармера и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.
Пэт Макфадден назначен канцлером герцогства Ланкастер. Это означает, что после премьер-министра он является самым высокопоставленным министром кабинета.
Рейчел Ривз стала первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании.
«Я не питаю иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, - сказала Ривз сразу после назначения. - Мы новая команда, это новое начало, так что давайте приступим к работе».
Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.
Среди них (по мере подтверждения назначений):
- Министр иностранных дел Дэвид Лэмми
- Министр внутренних дел Иветт Купер
- Министр обороны Джон Хили
- Министр юстиции Шабана Махмуд
- Министр здравоохранения и социального развития Уэс Стритинг
- Министр образования Бриджит Филипсон
- Министр науки Питер Кайл
- Министр предпринимательства и торговли Джонатан Рейнольдс
- Министр транспорта Луиза Хейг
Из новых назначений, портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.
В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.
Лиз Кендалл возглавила министерство труда и пенсий. Для нее это заметное повышение, в теневом кабинете Кира Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.
Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.
С чего начнут новые назначенцы?
Пока ни один из новых членов кабинета не представил своей программы на ближайшее время, поэтому судить об их первых шагах в данный момент можно только по общим планам лейбористов.
Согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, список приоритетов нового правительства выглядит так:
- Обеспечение экономической стабильности с помощью четких правил в отношении налогов и бюджетных расходов, включая отказ от повышения существующего подоходного налога, стоимости национального страхования или НДС.
- Сокращение времени ожидания в Национальной системе здравоохранения (NHS) путем увеличения количества приемов у врача на 40 тысяч в неделю за счет повышения оплаты труда медработников в выходные дни и вечерние часы.
- Создание особой службы пограничной безопасности в рамках борьбы с терроризмом, контрабандой и торговлей людьми.
- Создание новой общественной компании по производству экологически чистой энергии Great British Energy, которая поможет создать рабочие места, сократить счета и инвестировать в «чистую» энергетику.
- Борьба с хулиганством и преступностью путем дополнительного набора 13 тысяч полицейских и сотрудников служб общественной поддержки в Англии и Уэльсе.
- Увеличение штата учителей в школах Англии на 6,5 тысяч единиц и обеспечение бесплатными завтраками каждой начальной школы.