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В Британии объявлен новый кабинет министров. Канцлером казначейства впервые стала женщина

BBC News Русская служба
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BBC
Рейчел Ривз.
Рейчел Ривз. Фото: Tayfun Salci

Новый премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер раздал министерские портфели. Состав нового кабинета - по большей части копия прежнего теневого кабинета лейбористов, пишет Би-би-си.

Первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.

Она назначена на пост заместителя премьер-министра в кабинете Стармера и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.

Пэт Макфадден назначен канцлером герцогства Ланкастер. Это означает, что после премьер-министра он является самым высокопоставленным министром кабинета.

Рейчел Ривз стала первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании.

«Я не питаю иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, - сказала Ривз сразу после назначения. - Мы новая команда, это новое начало, так что давайте приступим к работе».

Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.

Среди них (по мере подтверждения назначений):

  • Министр иностранных дел Дэвид Лэмми
  • Министр внутренних дел Иветт Купер
  • Министр обороны Джон Хили
  • Министр юстиции Шабана Махмуд
  • Министр здравоохранения и социального развития Уэс Стритинг
  • Министр образования Бриджит Филипсон
  • Министр науки Питер Кайл
  • Министр предпринимательства и торговли Джонатан Рейнольдс
  • Министр транспорта Луиза Хейг

Из новых назначений, портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.

Лиз Кендалл возглавила министерство труда и пенсий. Для нее это заметное повышение, в теневом кабинете Кира Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.

Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.

С чего начнут новые назначенцы?

Пока ни один из новых членов кабинета не представил своей программы на ближайшее время, поэтому судить об их первых шагах в данный момент можно только по общим планам лейбористов.

Согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, список приоритетов нового правительства выглядит так:

  • Обеспечение экономической стабильности с помощью четких правил в отношении налогов и бюджетных расходов, включая отказ от повышения существующего подоходного налога, стоимости национального страхования или НДС.
  • Сокращение времени ожидания в Национальной системе здравоохранения (NHS) путем увеличения количества приемов у врача на 40 тысяч в неделю за счет повышения оплаты труда медработников в выходные дни и вечерние часы.
  • Создание особой службы пограничной безопасности в рамках борьбы с терроризмом, контрабандой и торговлей людьми.
  • Создание новой общественной компании по производству экологически чистой энергии Great British Energy, которая поможет создать рабочие места, сократить счета и инвестировать в «чистую» энергетику.
  • Борьба с хулиганством и преступностью путем дополнительного набора 13 тысяч полицейских и сотрудников служб общественной поддержки в Англии и Уэльсе.
  • Увеличение штата учителей в школах Англии на 6,5 тысяч единиц и обеспечение бесплатными завтраками каждой начальной школы.
BBC
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