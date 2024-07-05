ЛИЦО НЕДЕЛИ Политический взлет Хенна Пыллуааса

Хенн Пыллуаас, поднявшийся на политическую орбиту в городе Сауэ, за короткое время сделал карьеру: мэр Сауэ и один из основателей EKRE с 2012 года, член Рийгикогу с 2015 года. Четыре года спустя он был переизбран и стал первым человеком в стране, который был председателем Рийгикогу в течение двух лет. До июня 2024 года его карьера на посту вице-председателя EKRE шла гладко, но затем его исключили из партии. Однако он быстро преодолел этот шок, и новая партия националистов и консерваторов, основанная единомышленниками, избрала его своим председателем, а это может означать грезы о должности премьер-министра.