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Крупный скандинавский банк обвинен в отмывании денег

rus.postimees.ee
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Банк Nordea.
Банк Nordea. Фото: Steffen Trumpf

Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 3,5 миллиарда евро в период с 2012 по 2015 год, сообщила в пятницу финансовая прокуратура.

Датское Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции страны) обвинило международный финансовый конгломерат Nordea (штаб-квартира - Хельсинки, Финляндия) в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег в Дании в период с 2012 по 2015 годы, сообщило в пятницу, 5 июля, NSK.

«Nordea не провела адекватного расследования транзакций российских клиентов банка и проигнорировала предупреждения о торговле иностранной валютой в Копенгагене», - заявила датская полиция.

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