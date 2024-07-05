Крупный скандинавский банк обвинен в отмывании денег

Датское Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции страны) обвинило международный финансовый конгломерат Nordea (штаб-квартира - Хельсинки, Финляндия) в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег в Дании в период с 2012 по 2015 годы, сообщило в пятницу, 5 июля, NSK.