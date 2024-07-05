Карис назвал важным усиление двустороннего сотрудничества с Иорданией

Президент Эстонии и министр иностранных дел Иордании обсудили российскую войну агрессии в Украине и ее влияние на международное право и мировую организацию безопасности.

«Россия является для нас экзистенциальной угрозой, и то, как закончится ее война агрессии в Украине, существенно повлияет на всемирную архитектуру безопасности», - сказал Карис. По его словам, глубокое беспокойство внушает усиливающееся военное сотрудничество с Россией других авторитарных государств, например, Северной Кореи.

Карис также подчеркнул необходимость найти быстрое и долгосрочное решение кризису на Ближнем Востоке. Он отметил усилия, приложенные Иорданией по снижению эффекта от кризиса, оказанию Газе помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом, и приему огромного количества беженцев в течение многих лет. «Крайне важно, чтобы помощь быстро и беспрепятственно достигла нуждающихся в ней людей», - добавил Карис. Эстония постоянно поддерживает международные организации, которые занимаются предоставлением гуманитарной помощи в регионе.

«Путь к выходу из конфликта на Ближнем Востоке должен начаться со снижения напряжения и перемирия, а затем работы по поиску устойчивого решения, которое должно опираться на решение двух стран. Важно, чтобы прекратились гибели и страдания людей», - сказал Карис.

На встрече также обсудили усиление двустороннего экономического сотрудничества. «В цифровом сотрудничестве, туризме и оборонной промышленности много возможностей, в которых несомненно были бы заинтересованы предприниматели обеих стран», - сказал Карис.