Президент Алар Карис на прошедшей в пятницу в Кадриорге встрече с главой МИД Иордании Айманом Сафади обсудил конфликты и безопасность в Европе и на Ближнем Востоке и счел важным углубление двустороннего сотрудничества с Иорданией как партнером ЕС и НАТО.
Карис назвал важным усиление двустороннего сотрудничества с Иорданией
Президент Эстонии и министр иностранных дел Иордании обсудили российскую войну агрессии в Украине и ее влияние на международное право и мировую организацию безопасности.
«Россия является для нас экзистенциальной угрозой, и то, как закончится ее война агрессии в Украине, существенно повлияет на всемирную архитектуру безопасности», - сказал Карис. По его словам, глубокое беспокойство внушает усиливающееся военное сотрудничество с Россией других авторитарных государств, например, Северной Кореи.
Карис также подчеркнул необходимость найти быстрое и долгосрочное решение кризису на Ближнем Востоке. Он отметил усилия, приложенные Иорданией по снижению эффекта от кризиса, оказанию Газе помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом, и приему огромного количества беженцев в течение многих лет. «Крайне важно, чтобы помощь быстро и беспрепятственно достигла нуждающихся в ней людей», - добавил Карис. Эстония постоянно поддерживает международные организации, которые занимаются предоставлением гуманитарной помощи в регионе.
«Путь к выходу из конфликта на Ближнем Востоке должен начаться со снижения напряжения и перемирия, а затем работы по поиску устойчивого решения, которое должно опираться на решение двух стран. Важно, чтобы прекратились гибели и страдания людей», - сказал Карис.
На встрече также обсудили усиление двустороннего экономического сотрудничества. «В цифровом сотрудничестве, туризме и оборонной промышленности много возможностей, в которых несомненно были бы заинтересованы предприниматели обеих стран», - сказал Карис.