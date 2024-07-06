Куда имеющая огромную прибыль Elektrilevi вкладывает наши деньги?

В Elektrilevi сообщили, что начиная с октября клиентов ожидают повышения платы за сеть в среднем на 7,1 процента. В результате с осени плата за сеть составит 4,4 с/кВтч. В компании оправдывают повышение цен более высокими потребностями в обслуживании и инвестициях. Может показаться, что без повышения платы Elektrilevi не сведет концы с концами, но это не совсем так.