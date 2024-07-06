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Ключевой вопрос Знает ли Кая Каллас, как устроен этот мир? (1)

Микк Салу
, журналист
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: John Thys

Если и есть что-то, что Кая Каллас могла бы взять с собой на должность верховного представителя Европейского союза, так это то, что мир варварский. Лишь меньшинство стран являются цивилизованными и демократическими, большинство — нет, многие из них являются даже варварскими, а некоторые из них являются странами только по названию.

В арсенале верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности всего три инструмента: заявление, обеспокоенное заявление и жесткое заявление. С этим далеко не уедешь. Способность Европы влиять на мир ограничена. Роль представителя по иностранным делам по-прежнему весьма ограничена. Ожидания по Каллас могут быть скромными, позитивных прорывов ожидать не стоит. Если Каллас сумеет подтолкнуть внешнюю политику Евросоюза в лучшем направлении и при этом не произвести впечатление недалекого человека, это уже хорошо.

Последние три высокопоставленных представителя Евросоюза провалились на своем посту. Причины могут быть разными, но похвастаться им особо нечем. Кэтрин Эштон и Федерика Могерини не имели политического авторитета, плохо разбирались в политике и не обладали какими-либо специальными познаниями во внешней политике.

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