В арсенале верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности всего три инструмента: заявление, обеспокоенное заявление и жесткое заявление. С этим далеко не уедешь. Способность Европы влиять на мир ограничена. Роль представителя по иностранным делам по-прежнему весьма ограничена. Ожидания по Каллас могут быть скромными, позитивных прорывов ожидать не стоит. Если Каллас сумеет подтолкнуть внешнюю политику Евросоюза в лучшем направлении и при этом не произвести впечатление недалекого человека, это уже хорошо.