Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Такого в Таллиннском аэропорту давно не было

rus.postimees.ee
Copy
Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Tairo Lutter

В июне через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери прошло около 329 000 пассажиров, пишет Rus.ERR.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество пассажиров выросло на 21%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - то есть еще до пандемии коронавируса - пассажиров стало на 3,5% больше, сообщает предприятие.

Основной причиной роста стало увеличение возможностей полетов – в виде новых маршрутов и дополнительных рейсов авиакомпании вывели на рынок на 23% посадочных больше мест.

Больше всего из Таллинна в июне летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Анталья.

Крупнейшим перевозчиком был AirBaltic с долей рынка в 25%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх