В июне через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери прошло около 329 000 пассажиров, пишет Rus.ERR.
Такого в Таллиннском аэропорту давно не было
По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество пассажиров выросло на 21%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - то есть еще до пандемии коронавируса - пассажиров стало на 3,5% больше, сообщает предприятие.
Основной причиной роста стало увеличение возможностей полетов – в виде новых маршрутов и дополнительных рейсов авиакомпании вывели на рынок на 23% посадочных больше мест.
Больше всего из Таллинна в июне летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Анталья.
Крупнейшим перевозчиком был AirBaltic с долей рынка в 25%.