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Видео Эстонский спортсмен Отть Тянак попал в аварию

Postimees Sport rus.postimees.ee
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Фото: Sander Ilvest

На Rally Estonia в Южной Эстонии Отть Тянак и Мартин Ярвеоя на третьем скоростном отрезке попали в аварию. Машина перевернулась через крышу.

Авария произошла при прыжке на большой скорости. По предварительным данным, с членами команды все в порядке. Смотрите видео аварии:

Последствия аварии:

Тянак и Ярвеоя приехали на домашнее ралли с целью подготовки к ралли чемпионата мира, которое вскоре пройдет в Латвии, но, к сожалению, тестовая гонка быстро закончилась.

Предыдущее ралли чемпионата мира в Польше также завершилось для Тянака досрочно: его машина столкнулась с косулей.

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