На Rally Estonia в Южной Эстонии Отть Тянак и Мартин Ярвеоя на третьем скоростном отрезке попали в аварию. Машина перевернулась через крышу.
Видео ⟩ Эстонский спортсмен Отть Тянак попал в аварию
Авария произошла при прыжке на большой скорости. По предварительным данным, с членами команды все в порядке. Смотрите видео аварии:
Ott Tänak is out of Rally Estonia because of this roll 👇— Powerslide (@PowerslideMedia) July 6, 2024
Not the way the Estonian would like to spend his test event 😬 pic.twitter.com/cuWFZ9YT5X
Последствия аварии:
Tänak rolled, crew ok #RallyEstonia #raanitsa pic.twitter.com/8pgqPPuFlI— Ville Järvinen 🇫🇮🤦🏼 (@VilleJarvinen11) July 6, 2024
Тянак и Ярвеоя приехали на домашнее ралли с целью подготовки к ралли чемпионата мира, которое вскоре пройдет в Латвии, но, к сожалению, тестовая гонка быстро закончилась.
Предыдущее ралли чемпионата мира в Польше также завершилось для Тянака досрочно: его машина столкнулась с косулей.