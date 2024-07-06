Видео Эстонский спортсмен Отть Тянак попал в аварию

Авария произошла при прыжке на большой скорости. По предварительным данным, с членами команды все в порядке. Смотрите видео аварии:

Ott Tänak is out of Rally Estonia because of this roll 👇



Not the way the Estonian would like to spend his test event 😬 pic.twitter.com/cuWFZ9YT5X — Powerslide (@PowerslideMedia) July 6, 2024

Последствия аварии:

Тянак и Ярвеоя приехали на домашнее ралли с целью подготовки к ралли чемпионата мира, которое вскоре пройдет в Латвии, но, к сожалению, тестовая гонка быстро закончилась.

Предыдущее ралли чемпионата мира в Польше также завершилось для Тянака досрочно: его машина столкнулась с косулей.