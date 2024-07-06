Районный суд Сатакунта решил заочно заключить под стражу мужчину 1986 года рождения и женщину 1988 года рождения, которые подозреваются в похищении детей в финском городе Улвила при отягчающих обстоятельствах, пишет Yle.
В Финляндии мужчина и женщина подозреваются в похищении нескольких детей
Согласно финскому законодательству, похищением считается вывоз ребенка в возрасте до 16 лет через государственную границу без согласия опекуна.
У подозреваемых одинаковые фамилии. Yle не располагает сведениями, являются ли они родственниками, однако у них нет криминального прошлого за последние 10 лет.
Исполнительный директор Ассоциации похищенных детей Тарья Ряйсанен считает, что случай в Улвила является исключительным.
«Удивительно то, что детей похитили несколько человек. Обычно речь идет о том, что один из опекунов ребенка увозит его за границу или просто не возвращает второму родителю», – заявила эксперт.