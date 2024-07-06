В Финляндии мужчина и женщина подозреваются в похищении нескольких детей

Согласно финскому законодательству, похищением считается вывоз ребенка в возрасте до 16 лет через государственную границу без согласия опекуна.

У подозреваемых одинаковые фамилии. Yle не располагает сведениями, являются ли они родственниками, однако у них нет криминального прошлого за последние 10 лет.

Исполнительный директор Ассоциации похищенных детей Тарья Ряйсанен считает, что случай в Улвила является исключительным.

«Удивительно то, что детей похитили несколько человек. Обычно речь идет о том, что один из опекунов ребенка увозит его за границу или просто не возвращает второму родителю», – заявила эксперт.