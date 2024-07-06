Видео Вандалы разбили лобовое стекло машины и попали в поле зрения камеры наблюдения

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковВидео ⟩ Вандалы разбили лобовое стекло машины и попали в поле зрения камеры наблюденияТийт Лойм, репортер6 июля 2024, 12:18CopyВ Валга разбили лобовое стекло автомобиля во дворе частного дома. Фото: ErakoguВ Валга вандалы, пришедшие во двор частного дома, камнями разбили лобовое стекло автомобиля.Перевод: София СолдатенкоВ конце июня два человека, личности которых до сих пор не установлены, пришли во двор частного дома в Валга, камнями разбили лобовое стекло автомобиля, перелезли через забор и скрылись.КомментарииCopyКлючевые слова полициявалгакамерывандалы