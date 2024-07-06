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Видео Вандалы разбили лобовое стекло машины и попали в поле зрения камеры наблюдения

Тийт Лойм
, репортер
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В Валга разбили лобовое стекло автомобиля во дворе частного дома.
В Валга разбили лобовое стекло автомобиля во дворе частного дома. Фото: Erakogu

В Валга вандалы, пришедшие во двор частного дома, камнями разбили лобовое стекло автомобиля.

Перевод: София Солдатенко

В конце июня два человека, личности которых до сих пор не установлены, пришли во двор частного дома в Валга, камнями разбили лобовое стекло автомобиля, перелезли через забор и скрылись.

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