В субботу, 6 июля, на проходящем в Вильнюсе чемпионате Европы по плаванию среди юниоров состоялись квалификационные заплывы на дистанции 100 метров брассом у девушки, пишет Rus.ERR.
Энели Ефимова с лучшим результатом сезона вышла в полуфинал юниорского ЧЕ по плаванию
Успешнее всех в квалификации выступила 17-летняя представительница Эстонии Энели Ефимова, которая преодолела дистанцию за 1 минуту, 6 из 36 сотых секунды, показав свое лучшее время в этом сезоне.
Ставшая по итогам квалификационных заплывов второй британка Жасмин Картер отстала от Ефимовой на 2,63 секунды. Третье время показала Наяра Пинеда Лопез из Испании - 1:09,13.
Полуфиналы, в которых выступят 16 лучших, в этом виде программы пройдут в субботу вечером.