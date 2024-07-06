Энели Ефимова с лучшим результатом сезона вышла в полуфинал юниорского ЧЕ по плаванию

Успешнее всех в квалификации выступила 17-летняя представительница Эстонии Энели Ефимова, которая преодолела дистанцию за 1 минуту, 6 из 36 сотых секунды, показав свое лучшее время в этом сезоне.

Ставшая по итогам квалификационных заплывов второй британка Жасмин Картер отстала от Ефимовой на 2,63 секунды. Третье время показала Наяра Пинеда Лопез из Испании - 1:09,13.

Полуфиналы, в которых выступят 16 лучших, в этом виде программы пройдут в субботу вечером.