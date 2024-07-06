Домогательства на работе: директор академии культуры подал в отставку

Eesti Ekspress пишет, как Юко-Март Кылар сказал работавшей под его началом в Вильяндиской академии культуры сотруднице, что нанял ее по личным причинам, в надежде установить близкие отношения с женщиной значительно моложе себя, а также систематически и тайно следил за подчиненной, записывал ее высказывания и в довершение всего пугал ее своими сексуальными фантазиями.

В 2020 году сенат Тартуского университета из двух кандидатов выбрал Юко-Марта Кылари новым директором Вильяндиской академии культуры.

Кылар на посту директора хотел развивать центральные темы академии культуры: традиционную культуру, творческое предпринимательство и сотрудничество с учреждениями и жителями Вильяндимаа.

Председатель комиссии по оценке кандидатов, декан факультета гуманитарных наук и искусств Тартуского университета, средневековой истории Анти Селарт, сказал тогда, что, хотя академическая карьера Юко-Марта Кылара не очень продолжительна, у него есть большой опыт работы в сфере управления сферой культурной экономики и инновационный взгляд, который можно применить к поставленным задачам. «Кылар - очень разносторонний человек, который, безусловно, способен успешно управлять Вильяндиской академией культуры и организовать ее работу в соответствии с требованиями меняющегося времени», – сказал тогда Селарт.

Юко-Март Кылар в 2006 году окончил Эстонский гуманитарный институт по специальности социология. В 2009 году защитил степень магистра по организации культуры в Академии Сибелиуса Хельсинкского университета искусств, а в 2019 году защитил докторскую степень по управлению в Estonian Business School.

С 2014 по 2019 год Кылар был председателем совета Эстонского национального симфонического оркестра и филармонического камерного хора, с 2013 по 2019 год - музыкальным советником и советником по культурному экспорту Министерства культуры. У него есть практический опыт креативного предпринимателя в музыкальной индустрии.

40-летний Кылар происходит из семьи известных музыкантов.