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Исследование: большая часть русскоязычных в Эстонии продолжают считать себя эстонскими русскими (1)

rus.postimees.ee
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Певческий праздник.
Певческий праздник. Фото: Райго Паюла

По данным опроса социологической службы Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии, в июне 57% жителей Эстонии неэстонской национальности идентифицировали себя как эстонские русские, русскоязычные эстонцы или как эстонцы и русские одновременно, пишет Rus.ERR.

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в марте, этот показатель не изменился.

Исключительно русскими в июне себя идентифицировали лишь 21% жителей Эстонии других национальностей. Это на один процентный пункт меньше, чем во время мартовского опроса.

С учетом всех респондентов опроса, 62% жителей Эстонии идентифицируют себя как эстонцы.

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