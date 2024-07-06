По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в марте, этот показатель не изменился.

Исключительно русскими в июне себя идентифицировали лишь 21% жителей Эстонии других национальностей. Это на один процентный пункт меньше, чем во время мартовского опроса.