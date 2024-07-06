По данным опроса социологической службы Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии, в июне 57% жителей Эстонии неэстонской национальности идентифицировали себя как эстонские русские, русскоязычные эстонцы или как эстонцы и русские одновременно, пишет Rus.ERR.
По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в марте, этот показатель не изменился.
Исключительно русскими в июне себя идентифицировали лишь 21% жителей Эстонии других национальностей. Это на один процентный пункт меньше, чем во время мартовского опроса.
С учетом всех респондентов опроса, 62% жителей Эстонии идентифицируют себя как эстонцы.