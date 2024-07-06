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Опрос: большинство жителей Эстонии не доверяет правительству и Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Правительство Эстонии.
Правительство Эстонии. Фото: Tairo Lutter

Согласно свежему опрос социологической фирмы Turu-uuringute AS, проведенному по заказу Государственной канцелярии, доля доверяющих Рийгикогу жителей Эстонии превысила 40%, пишет Rus.ERR.

Если в марте, когда проводился предыдущий опрос, Рийгикогу доверяли лишь 28% населения, то в июне их доля выросла до 41%.

Правительству в июне доверяли 39%, а президенту - 69% респондентов.

Доля не доверяющих кабинету министров в июне составляла 57%, Рийгикогу - 55%, президенту - 24%.

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