Согласно свежему опрос социологической фирмы Turu-uuringute AS, проведенному по заказу Государственной канцелярии, доля доверяющих Рийгикогу жителей Эстонии превысила 40%, пишет Rus.ERR.
Опрос: большинство жителей Эстонии не доверяет правительству и Рийгикогу
Если в марте, когда проводился предыдущий опрос, Рийгикогу доверяли лишь 28% населения, то в июне их доля выросла до 41%.
Правительству в июне доверяли 39%, а президенту - 69% респондентов.
Доля не доверяющих кабинету министров в июне составляла 57%, Рийгикогу - 55%, президенту - 24%.