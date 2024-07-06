Для Оття Тянака выступление на Rally Estonia подошло к концу: попавших в аварию гонщиков доставили в больницу

«Во время участия в Rally Estonia мы попали в аварию на сегодняшнем первом заезде, на втором спецучастке "Раанитса". В связи с инцидентом нас доставили в Тартускую больницу на медосмотр. Мы с Мартином чувствуем себя хорошо, все в порядке. К сожалению, мы не можем продолжить участие в гонке из-за большого объема работ, необходимых для ремонта машины», - написал Тянак в своем аккаунте в Instagram.