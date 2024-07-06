Журналист ABC News Джордж Стефанопулос в начале интервью спросил Байдена было ли его неудачное выступление на дебатах - «плохим эпизодом или признаком более серьезного заболевания».

Байден заверил, что речь идет лишь о «неприятном эпизоде», добавив был измотан и не смог восстановиться на отдыхе из-за сильной простуды. При этом Байден подчеркнул, что это лишь его вина, что дебаты прошли неудачно.

Далее в ходе интервью Стефанопулос настойчиво пытался выяснить у Байдена, уверен ли он, что ему хватит умственных и физических ресурсов, чтобы руководить страной еще один срок. Байден выразил уверенность в том, что справится с этой задачей, заявив, что «иначе он бы не баллотировался».

Действующий президент США заявил, что именно он «лучше всех понимает», как нужно «вывести страну на совершенно новый уровень». Байден также перечислил свои достижения во время первого срока на посту президента. В частности, Байден заявил, что он «тот, кто остановил Путина».

Я был тем, кто разработал мирный план для Ближнего Востока, который, возможно, скоро начнет осуществляться. Я также был тем, кто расширил НАТО. И тем, кто способствовал росту экономики.

Журналист ABC News попросил Байдена ответить, будучи честным перед самим собой, считает ли он, что сможет победить Трампа на выборах. «Да. Да, да, да!» - сказал президент США.

Стефанопулос также попросил Байдена сказать, что он будет делать, если, гипотетически, лидеры Демократической партии Нэнси Пелоси, Чак Шуммер и другие попросят его снять кандидатуру. Байден со смехом заверил журналиста, что этого не произойдет. «Если Господь всемогущий спустится и скажет: "Джо, выйди из гонки", я, возможно, выйду из гонки, но Господь всемогущий не спустится», - заявил действующий президент США.

После неудачных дебатов с Трампом некоторые соратники Байдена по Демократической партии предположили, что он должен выйти из президентской гонки. Сам Байден и его окружение уже неоднократно говорили, что он собирается продолжать борьбу за переизбрание.