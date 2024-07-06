Из-за спада на строительном рынке в прошлом году у E-Betoonelement осталась лишь треть выручки от продаж. Производителю бетонных элементов пришлось терпеть убытки пятый год подряд, пишут «Деловые ведомости».
Строительный рынок в упадке: дела у эстонского производителя бетона идут неважно
Согласно годовому отчету, доступному в Äripäev Infopank, выручка от продаж компании составила 12,7 миллиона евро, а операционный убыток достиг 3,7 миллиона евро в 2023 году, а годом ранее оборот составил 33,6 миллиона евро, то есть годовое снижение было на 62%.
На результаты компании повлияло сильное падение спроса как в Эстонии, так и на основных экспортных рынках - в Финляндии и Швеции, говорится в отчете.
Из-за снижения спроса с июня 2023 года было закрыто производство на заводе в Тамсалу и сокращены объемы производства на заводе в Харку.
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