Предприниматель предупреждает: мошенники от нашего имени рассылают в Facebook уведомления о выигрыше лотерейной кампании

Перевод: Валерия Ермакова

С Postimees связался представитель компании по производству беседок и садовых домиков BalticHouse Production Герт Кийласпя, который хочет предупредить людей о мошеннической схеме. Он настаивает, что они не имеют никакого отношения к мошенничеству.

«В связи с начавшейся вчера нашей лотерейной акцией в Facebook, в которой на данный момент приняли участие тысячи человек, мы хотим предпуредить людей, что в Интернете распространяется фишинговое письмо. Это письмо не имеет никакого отношения ни к нам, ни к кампании», - объясняет Кийласпя.

«Просим вас не нажимать на прикрепленное изображение и не открывать ссылку. Ни в коем случае не вводите данные своей кредитной карты, а если кто-то уже это сделал, возможно, потребуется быстро связаться с вашим банком», - добавляет он.

Из представленного скриншота видно, что мошенники используют логотип BalticHouse Production.

Õngitsuskiri Фото: Kuvatõmmis Facebookist