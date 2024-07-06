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Предприниматель предупреждает: мошенники от нашего имени рассылают в Facebook уведомления о выигрыше лотерейной кампании

Аймур-Яан Кескель
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Иллюстративное фото пожилого человека, ставшего жертвой телефонного мошенничества.
Иллюстративное фото пожилого человека, ставшего жертвой телефонного мошенничества. Фото: Madis Veltman

BalticHouse Production предупреждает, что мошенники рассылают фальшивые электронные письма, используя их имя на Facebook (FB), чтобы выманивать данные кредитных карт. Ситуацию усложняет тот факт, что вчера компания BalticHouse действительно объявила о лотерейной акции, чем сейчас пользуются злоумышленники.

Перевод: Валерия Ермакова

С Postimees связался представитель компании по производству беседок и садовых домиков BalticHouse Production Герт Кийласпя, который хочет предупредить людей о мошеннической схеме. Он настаивает, что они не имеют никакого отношения к мошенничеству.

«В связи с начавшейся вчера нашей лотерейной акцией в Facebook, в которой на данный момент приняли участие тысячи человек, мы хотим предпуредить людей, что в Интернете распространяется фишинговое письмо. Это письмо не имеет никакого отношения ни к нам, ни к кампании», - объясняет Кийласпя.

«Просим вас не нажимать на прикрепленное изображение и не открывать ссылку. Ни в коем случае не вводите данные своей кредитной карты, а если кто-то уже это сделал, возможно, потребуется быстро связаться с вашим банком», - добавляет он.

Из представленного скриншота видно, что мошенники используют логотип BalticHouse Production.

Õngitsuskiri
Õngitsuskiri Фото: Kuvatõmmis Facebookist
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