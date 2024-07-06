Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Автомобиль с загруженным прицепом вылетел с дороги (2)

rus.postimees.ee
Copy

Сегодня, 6 июля, около 12:45 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на шоссе Пярну-Раквере на участке дороги между Пайде и Тюри на повороте Мяннару, где ехавший со стороны Пайде автомобиль Volkswagen, перевозивший в прицепе доски, съехал с дороги.

Водитель рассказал Järva Teataja, что во время движения внезапно загорелась лампа тормозной системы ABS, после чего водитель потерял управление над автомобилем, на повороте машина выехала на встречную полосу и вылетела с дороги.

Сам водитель не пострадал, однако прицеп получил серьезные повреждения. Водитель был благодарен судьбе за то, что в тот момент никого на встречной полосе не было.

Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх