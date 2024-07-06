В Финляндии осудили мужчину, укравшего сотни тысяч евро из казино

Он взломал компьютерные системы двух международных онлайн-казино, воспользовавшись ошибкой в системе.

Ущерб казино составил около 835 тысяч евро. На сегодняшний день финское государство уже конфисковало эту сумму, а также девять тысяч евро наличными и тысячу золотых монет, которые находились в распоряжении осужденного.

Обвинение требовало для него тюремного заключения сроком более трех лет, но суд решил назначить более мягкий приговор.

Решение еще не окончательное и может быть обжаловано.