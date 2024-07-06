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В Финляндии осудили мужчину, укравшего сотни тысяч евро из казино

Аймур-Яан Кескель
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Наличные. Снимок иллюстративный.
Наличные. Снимок иллюстративный. Фото: imago images / photo2000

Окружной суд Центральной Финляндии признал гражданина Великобритании Уильяма Энтони виновным в мошенничестве в казино и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

Он взломал компьютерные системы двух международных онлайн-казино, воспользовавшись ошибкой в системе.

Ущерб казино составил около 835 тысяч евро. На сегодняшний день финское государство уже конфисковало эту сумму, а также девять тысяч евро наличными и тысячу золотых монет, которые находились в распоряжении осужденного.

Обвинение требовало для него тюремного заключения сроком более трех лет, но суд решил назначить более мягкий приговор.

Решение еще не окончательное и может быть обжаловано.

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