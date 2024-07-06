«Мы близки к апогею». Война Израиля с проиранской «Хезболлой» кажется неизбежной. Кто сделает первый шаг?

Но для наземной операции у группировки не хватит сил, и первой перейти границу она не решится, говорят эксперты.

«Степень и градус атак "Хезболлы" все время растет, соответственно растет и решимость Израиля отвечать на них. Динамика развития событий говорит о том, что мы приближаемся к их апогею», - говорит Ариэль Булштейн.

Приказ поступит из Тегерана

В отличие от ХАМАС, который поддерживается различными донорами, но при этом остается палестинской (суннитской, в отличие от шиитской «Хезболлы») группировкой с собственной стратегией, «Хезболла» - это не только иранские деньги и вооружения, это проводник политики и целей Ирана в отношении Израиля.

По мнению экспертов, активизация «Хезболлы» не была связана с желанием группировки поддержать собратьев из ХАМАС после их нападения на Израиль, как заявлял ее лидер Хасан Насралла. Просто ХАМАС неожиданно предоставил «Хезболле» удобный момент.

«Я не думаю, что действия Насраллы продиктованы интересами палестинцев. Он действует в собственных интересах, в интересах Ирана, в интересах шиитской оси, к которой он, конечно, пытается привлечь и ХАМАС, чтобы расширить свой фронт. Но палестинцы всего лишь компонент», - считает Йорам Швайцер.

Демонстрация в Тегеране, 2006 год. Фото: AFP

«Хезболла» - это страховой полис иранского режима, обеспечивающий не только вооруженные столкновения с Израилем, но и защиту иранских активов внутри Ливана, говорит другой эксперт Ханин Гаддар из Вашингтонского института ближневосточной политики.