Важное нововведение: все новые автомобили в Евросоюзе должны иметь автоматический ограничитель скорости

Перевод: Валерия Ермакова

Это технология, способная автоматически ограничивать скорость автомобиля, если водитель превышает разрешенную скорость движения. Технология ISA (Intelligent Speed ​​Assistance) использует спутниковую навигацию GPS и может обнаруживать дорожные знаки с помощью камер.

Прежде чем ISA снизит скорость автомобиля, система предупреждает водителя о необходимости снизить скорость. Для этого на экране водителя появляется предупреждение и руль начинает легонько вибрировать. Кроме того, звучит короткий звуковой сигнал.

Если водитель игнорирует предупреждения, система сама снижает мощность двигателя, не задействуя тормоза.

Поправка была принята Европейским парламентом в 2019 году с целью повышения безопасности дорожного движения. Изменение не затрагивает автомобили, которые уже находятся в эксплуатации, поэтому устанавливать на них систему ISA нет необходимости.

Хотя в настоящее время изменение действует только в Европейском союзе, оно также затронет Великобританию, Норвегию, Швейцарию и другие европейские страны. Правда, в отличие от стран Евросоюза, использование системы не является обязательным, поэтому там ISA можно отключить.