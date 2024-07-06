Комиссия по экономике Рийгикогу соберется в понедельник в 11 часов утра, чтобы обсудить состояние проекта Rail Baltica.
Комиссия по экономике соберется для обсуждения состояния проекта Rail Baltica
Перевод: Валерия Ермакова
На заседание комиссии приглашены министр климата Кристен Михал, министр финансов Март Вырклаэв, государственный аудитор Янар Хольм и представитель Rail Baltic Эстония.
Развитие проекта Rail Baltica находится под угрозой, поскольку его сметная стоимость за семь лет выросла в четыре раза, и в зависимости от масштабов проекта может возникнуть дефицит бюджета в 10-19 млрд евро, указывают в совместном отчете государственные контролеры Эстонии, Латвии и Литвы.
Ситуация усугубляется прогнозируемым двухлетним (на 2027-2028 годы) дефицитом финансирования Европейского союза, что потребует большего вклада трех стран Балтии.
По данным государственных контролей трех стран, для полной реализации проекта Rail Baltica необходимо дополнительно 19 млрд евро. Принимая во внимание последний проектный бюджет каждой страны и уже выделенные деньги, для завершения проекта необходимо дополнительно 2,7 млрд евро в Эстонии, 7,6 млрд в Латвии и 8,7 млрд в Литве.