Комиссия по экономике соберется для обсуждения состояния проекта Rail Baltica

Развитие проекта Rail Baltica находится под угрозой, поскольку его сметная стоимость за семь лет выросла в четыре раза, и в зависимости от масштабов проекта может возникнуть дефицит бюджета в 10-19 млрд евро, указывают в совместном отчете государственные контролеры Эстонии, Латвии и Литвы.