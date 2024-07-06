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Еще одна авария: столкнулись двухколесные транспортные средства

Мерле Ралльманн
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Авария мотоцикла. Иллюстративное фото
Авария мотоцикла. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/osobystist

Сегодня днем ​​на острове Кихну произошло ДТП, где мотоцикл врезался в скутер.

В 15:35 на острове Кихну, на первом километре дороги Садама - Хайгла, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два двухколесных транспортных средства. В частности, 27-летний мотоциклист наехал сзади на 15-летнего водителя скутера, который начал поворачивать налево.

Авария на Кихну.
Авария на Кихну. Фото: Tark Tee Kuva

Дежурный пресс-представитель полиции Барбара Лихтфельдт заявила, что оба участника ДТП отправились на обследование в Пярнускую больницу. Мотоциклист поехал своим ходом, а мальчика, который ехал на скутере, довезли на машине.

Следствие установит точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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