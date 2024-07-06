Еще одна авария: столкнулись двухколесные транспортные средства

В 15:35 на острове Кихну, на первом километре дороги Садама - Хайгла, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два двухколесных транспортных средства. В частности, 27-летний мотоциклист наехал сзади на 15-летнего водителя скутера, который начал поворачивать налево.