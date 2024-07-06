Из EKRE выходит молодежная организация Sinine Äratus

Перевод: Валерия Ермакова

Новому избранному правлению даны полномочия начать переговоры с создаваемой партией Эстонских националистов и консерваторов (ERK) с целью объединения под одним знаменем.

На общем собрании на голосование были вынесены четыре варианта будущего Sinine Äratus: продолжить деятельность как молодежное объединение EKRE, прекратить существование, продолжить деятельность как независимое национальное молодежное объединение или начать переговоры с ERK. Члены, участвовавшие в голосовании, подавляющим большинством выбрали четвертый вариант.

Затем прошло голосование по внесению изменений в устав Sinine Äratus, в результате которого из него удалили все упоминания об Эстонской консервативной народной партии. Все участники собрания единогласно поддержали изменение устава.

Кроме того, на общем собрании было избрано новое правление Sinine Äratus. Новым председателем был избран Эйно Рантанен, помимо него в правление Sinine Äratus вошли Рональд Юдин, Тристьян-Эрих Карьюс, Томаз Лумиярв и Хелен Ребане.

Рантанен, избранный председатель, обосновал историческое решение общего собрания следующим образом: «Наши самые важные цели - обеспечить жизнеспособность и будущее Sinine Äratus как организации и служить национальной идее наилучшим образом. Решение, принятое на общем собрании подавляющим большинством, отражает мнение наших членов о том, что продолжение сотрудничества с EKRE больше не является перспективным. Стратегические и идеологические разногласия с политической партией уже негативно сказались на активности и мотивации наших членов, и сегодняшнее решение стало кульминацией этого недовольства. Как огранизация, мы остаемся верными национальным и консервативным ценностям, от которых, к сожалению, EKRE все больше и больше отходит».

Sinine Äratus была официальной молодежной организацией EKRE с 2012 по 2024 год. С сегодняшнего дня организация продолжит действовать как молодежное движение, основными целями которого остаются объединение проэстонской молодежи и пропаганда национального мировоззрения.