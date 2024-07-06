Карис: процесс вступления Украины в НАТО необратим

По словам Кариса две главные темы на предстоящем через считанные дни в Вашингтоне саммите НАТО - полная, долгосрочная и эффективная поддержка Украины в ее войне за независимость и после войны, а также растущие обороноспособность и готовность НАТО к противостоянию угрозы со стороны России.

«Альянс должен подать четкий сигнал, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, - сказал Карис. - Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению, процесс вступления необратим».

По словам Кариса, история учит, что агрессоров следует привлекать к ответственности, а не искать примирения с ними. «Навязанный путь к миру может быть только временным. Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, в будущем это принесет новые и более масштабные войны. Россия и другие агрессоры только почерпнут в этом смелость для нового нападения», - сказал президент Эстонии.

«Поэтому сейчас единственная рабочая стратегия - максимально поддерживать Украину. НАТО смог успешно переломить прошлые колебания, связанные с военной помощью Украине. Нельзя проводить границы для дальнейшей помощи», - сказал Карис.

Он добавил, что Эстония поставила цель выделять в поддержку Украины не менее 0,25 процента своего ВВП.

По словам президента, очевидно, что Россия на очень долгое время останется самой серьезной военной угрозой для НАТО. «В течение последующего десятилетия Россия будет более враждебной, чем когда-либо прежде. НАТО должен быть готов к этому. Для этого у НАТО имеются хорошие планы коллективной защиты, которые следует наполнить необходимыми силами и системами вооружения», - сказал Карис.

Он добавил, что все это потребует от альянса больших оборонных затрат, поскольку все очевиднее, что 2 процентов ВВП каждого союзника может оказаться недостаточно. «Мы должны обсудить повышение амбиции оборонных затрат до 2,5 или 3 процентов», - сказал Карис.

Президент также назвал важным укреплять воздушную оборону НАТО. «Эстония готова принимать дополнительные истребители системы ПВО союзников в порядке ротации, как договорились на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе», - сказал он.