Под Ровно маршрутка попала в аварию: 14 погибших

В Ровненской области Украины в субботу, 6 июля, произошла масштабная автокатастрофа с участием автоцистерны и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter с пассажирами. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате инцидента погибло 14 человек, пишет Deutsche Welle.