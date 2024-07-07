«Дом за один евро» Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?

Однако и здесь покупатели часто заключают договор с местными властями, обязывающий их отремонтировать недвижимость в ближайшие годы. Кое-где местные власти также требуют, чтобы покупатель сам жил в этом доме, а не сдавал его в аренду, например, на время отпуска. Но поскольку некоторые объекты недвижимости пришли в упадок, расходы на их ремонт высоки.

Впрочем, тот, кого это не пугает, может помимо коммерческих порталов или местных сайтов, найти недвижимость через некоммерческие инициативы. Например, Streetto - ассоциация молодых людей, которые хотят возродить исторический центр города Каммарата на Сицилии. Сейчас, как они пишут на своем сайте, они ищут людей, которые хотели бы принять активное участие в этом и привнести «свежий ветер и новую вибрацию» на старые улочки.

Недвижимость за бесценок - не подвох?

После воссоединения Германии в 1990 году в основном из сельских районов в центральной и восточной частях страны массово выезжали местные жители, направляясь в города, которые продолжали расти. Однако уже несколько лет эта тенденция, похоже, изменилась. В частности, люди в возрасте от 30 до 49 лет вместе с детьми все чаще возвращаются в сельскую местность, говорится в исследовании Берлинского института народонаселения и развития, опубликованном в сентябре 2023 года. Коронавирус и возможность работать из дома еще больше подстегнули этот тренд.

И в Германии по-прежнему можно найти выгодные предложения по продаже жилья. Хотя здесь нет аналогов итальянским домам за один евро или дешевой недвижимости в Швеции, но, по данным портала коммерческой недвижимости Immoscout, жилье в Германии по-прежнему можно приобрести всего за несколько тысяч евро. Например, фахверковый дом в Вурцене, в Саксонии, в настоящее время продается на аукционе по цене от 6200 евро, а в Бобриче, что тоже в этой федеральной земле, - от 9200 евро.

Для тех, кого интересует недвижимость, которая вообще ничего не стоит, в Германии тоже кое-что есть. Это объекты или земельные участки, которые никому не принадлежат, например, потому, что владелец добровольно отказался от них, а других заинтересованных лиц не нашлось.

По данным Министерства финансов федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в западной Германии насчитывается около 1200 заброшенных объектов недвижимости (по состоянию на 2020 год).

Однако к приобретению такой недвижимости нужно подходить с большой осторожностью, так как ничего не стоящее, на первый взгляд, жилье, может оказаться невыплаченной ипотекой. А значит долг по ней переходит к следующему владельцу и обойдется ему в огромную сумму.