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На дорогах опасно: в Таллинне машина спасателей попала в ДТП

rus.postimees.ee
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Машина спасателей после ДТП. Фото иллюстративное.
Машина спасателей после ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Kaspar Pokk

Сегодня, 7 июля, в 8:07 спасательная команда Нымме выехала на вызов на Эхитаяте-теэ. В пути произошло аквапланирование, в результате которого машина спасателей попала в ДТП.

Никто серьезно не пострадал, спасательная команда была отправлена ​​в больницу для проверки состояния здоровья.

На повороте от Эхитаяте-теэ в сторону Нымме движение закрыто, проезд разрешен только общественному транспорту.

Из-за сильных дождей на дорогах может возникнуть аквапланирование (то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности), поэтому Спасательный департамент призывает всех выбирать подходящую скорость и быть осторожными.

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