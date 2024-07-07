На дорогах опасно: в Таллинне машина спасателей попала в ДТП

Никто серьезно не пострадал, спасательная команда была отправлена ​​в больницу для проверки состояния здоровья.

На повороте от Эхитаяте-теэ в сторону Нымме движение закрыто, проезд разрешен только общественному транспорту.

Из-за сильных дождей на дорогах может возникнуть аквапланирование (то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности), поэтому Спасательный департамент призывает всех выбирать подходящую скорость и быть осторожными.