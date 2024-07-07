По вине пьяного водителя пять человек попали в больницу

Перевод: София Солдатенко

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 6 июля, в 11.06 в Вырумаа в волости Выру в деревне Отса на третьем километре дороги Лепассааре-Отса произошло ДТП: 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Land Rover, в результате чего машина вылетела с дороги.

Водитель и четверо пассажиров - двое 19-летних и 21-летний мужчины, а также восьмилетний мальчик - были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло 11 ДТП, в которых пострадали люди. Также полиция отстранила от вождения 24 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.