В ДТП на острове Кихну пострадал мотоциклист, потребовалась госпитализация

В 15:35 на острове Кихну в Пярнуском уезде на дороге Садама- Хайгла теэ произошла дорожная авария. На пересечении с дорогой Нымме-Ааду теэ 27-летний мужчина на электросамокате врезался сзади в кроссовый мотоцикл Asix Defender 150, которым управлял 15-летний подросток. Юного мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.