В субботу во второй половине дня на острове Кихну было зафиксировано ДТП. Ехавший на электросамокате человек врезался в мотоциклиста.
В ДТП на острове Кихну пострадал мотоциклист, потребовалась госпитализация
Перевод: Павел Соболев
В 15:35 на острове Кихну в Пярнуском уезде на дороге Садама- Хайгла теэ произошла дорожная авария. На пересечении с дорогой Нымме-Ааду теэ 27-летний мужчина на электросамокате врезался сзади в кроссовый мотоцикл Asix Defender 150, которым управлял 15-летний подросток. Юного мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.
Точные обстоятельства аварии выяснит следствие.