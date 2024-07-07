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В ДТП на острове Кихну пострадал мотоциклист, потребовалась госпитализация

Мерле Ралльманн
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу во второй половине дня ​​на острове Кихну было зафиксировано ДТП. Ехавший на электросамокате человек врезался в мотоциклиста.

Перевод: Павел Соболев

В 15:35 на острове Кихну в Пярнуском уезде на дороге Садама- Хайгла теэ произошла дорожная авария. На пересечении с дорогой Нымме-Ааду теэ 27-летний мужчина на электросамокате врезался сзади в кроссовый мотоцикл Asix Defender 150, которым управлял 15-летний подросток. Юного мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.

Точные обстоятельства аварии выяснит следствие.

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