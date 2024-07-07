Платформа по продаже билетов: у жителей Эстонии резко возрос интерес к саморазвитию

Перевод: Павел Соболев

«Этим летом продажа билетов на культурные мероприятия в целом идет хорошо, но помимо фестивалей особенно заметно выросло количество мероприятий, связанных с благополучием, саморазвитием и духовностью. Помимо концертов, представлений и вечеринок, билеты все чаще покупаются на мероприятия, связанные с духовностью - это, например, какао- и чайные церемонии, церемонии, освобождающее дыхание, медитации, мероприятия с лечебным голоданием, а также лагеря йоги и тантры; эти мероприятия часто распродаются заранее. Наряду с театром и музыкой, саморазвитие стало сильным конкурентом в плане проведения свободного времени; духовность стала мейнстримом в Эстонии», - сказал Лассерон.

Он добавил, что интерес эстонцев к саморазвитию в последние годы резко возрос. «Например, на Fienta количество предсталвенных мероприятий, связанных с духовностью, за последние четыре года выросло более чем в пять раз, и этот рост продолжается. По итогам первой половины этого года можно сказать, что новый рекорд обязательно будет установлен», - сказал Лассерон.

«Если раньше подобные мероприятия организовывались для своей компании и ближайшего окружения, то теперь билеты продаются публично. Для этого есть лучшие технические возможности, чем раньше; раньше условия продажи билетов были ориентированы в основном на крупных организаторов, но теперь это стало достаточно легко и для более мелких, что увеличило распространение», - сказал Лассерон.

Количество мероприятий, связанных с духовностью, билеты на которые продавались в среде Fienta: 2020: 228 2021: 326 2022: 654 2023: 1173 2024 (первое полугодие) : 766