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РАЙНЕР САКС Киев шлет сигналы о планах наступления в Крыму, это не позволяет России усилить группировку на востоке Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Украинское командование пытается усилить давление на российскую армию в Крыму и Приднепровье
  • Ночью российская армия атаковала Украину с помощью тринадцати иранских дронов

Военнослужащие КНР прибыли в Беларусь для участия в совместных военных учениях. Официально это называется антитеррористическими учениями. Учения продлятся десять дней, и по текущей информации, похоже, Россия не будет в них участвовать, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

На только что завершившемся в Казахстане заседании Шанхайской организации сотрудничества Беларусь также была официально оформлена в качестве члена этой организации. Таким образом, КНР помогает стабилизировать политическую систему Беларуси, а Беларусь, в свою очередь, получает возможность показать, что выходит из нынешней внешнеполитической изоляции. Минск пытается изобразить, что у Беларуси помимо России и Ирана есть и другие важные зарубежные партнеры. Однако при этом президент Беларуси не посещал Северную Корею.

Вчера в социальных сетях начал распространяться видеоролик, на котором российская баллистическая ракета «Искандер-М» поражает системы Patriot. Это событие было снято разведывательным беспилотником российской армии. Судя по всему, украинское военное командование было обеспокоено возможностями и последствиями распространения такой информации. Глава ВВС Украины заявил, что в результате российской ракетной атаки 3 и 6 июля российские ракеты поразили системы Patriot, но также попали и в макеты самолетов.

Трудно поверить, что Украина будет публиковать ложную информацию в таком виде. До сих пор украинская политика заключалась в том, чтобы не говорить о неприятных обстоятельствах. Недавно в Украину из Германии прибыла третья система Patriot, и, по имеющейся информации, России пока не удалось прорвать защиту этих систем ракетами. Такое довольно необычное поведение украинского военного командования, вероятно, было связано с опасениями, что российская информация распространится в СМИ западных стран и существенно нарушит переброску в Украину средств ПВО и самолетов F-16.

Информационное давление

Украинское командование пытается усилить давление на российскую армию в районах реки Днепр и Крыма. Новости о развитии возможностей Украины в этих регионах публикуются достаточно постоянно. Постоянный поток информации создавался ВМС Украины, которые в первый год войны редко брали слово. В последние месяцы военно-морской флот опубликовал более подробные отчеты о неудачных операциях российского флота в начале войны. Постоянно публикуются сообщения о строительстве новых украинских военных кораблей на турецких заводах.

Кроме того, украинское командование публикует новости о тренировках экипажей быстроходных катеров. Вчера была опубликована такая новость о подготовке небольшой флотилии на Днепре.

Украинское партизанское движение «Атеш» опубликовало новости о военных приготовлениях России к защите Крыма. Резюмируя, можно сделать вывод, что российское командование хотят убедить в подготовке украинских частей к действиям на восточном берегу Днепра и даже в возможном наступлении в направлении Крыма. Даже это было бы большим подспорьем для украинской армии, если бы Россия не перебросила войска из этого региона для поддержки наступления на Донбасс. Было бы еще лучше, если бы новые российские резервы были переброшены в южный регион, где у украинской армии гораздо больше возможностей для непрерывных атак на противника.

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину с помощью 13 иранских беспилотников, все из которых были уничтожены средствами ПВО. Кроме того, в атаке были использованы две баллистические ракеты «Искандер-М», которые ПВО Украины, судя по всему, не смогла нейтрализовать, однако информации о результатах атаки нет.

Положение на поле боя

Активность российской армии на фронтах остается на таком же высоком уровне, что и в предшествующие дни.

На Харьковском направлении российская армия пытается восстановить утраченные позиции на направлениях атаки в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Со вчерашнего дня появились сообщения о том, что украинским подразделениям удалось улучшить свои позиции на направлении атаки российской армии на Липцы, но это относительно незначительное изменение.

У командования российской армии есть понимание, что утраченные позиции необходимо немедленно вернуть любой ценой, поэтому часто организуются бессмысленные и чреватые огромными потерями атаки, не дающие результата. Такая модель поведения дает Украине хорошие возможности измотать противника. Все наступление российской армии в направлении Харькова с начала мая хотя бы частично обусловлено желанием показать, что российская армия может повторно оккупировать районы, из которых она когда-то была вынуждена отступить.

В районе Сватово и Северодонецка удары в направлении Купянска не набрали особого темпа, и атаки российской армии скорее пытаются создать условия для более серьезного наступления. Существенных изменений на линии фронта здесь нет. Российские части очень активно наступают в направлении города Лиман, дальнейшее движение по которому поддержало бы наступление большего числа российских подразделений на южную часть Донбасса.

Российские части вчера не смогли добиться существенного прогресса в направлении Северска. Сейчас там попытки наступления российских частей осуществляются не очень активно. Однако вчера была распространена информация о наступлении российских войск в одной точке южнее Северска, но подтверждений этому пока нет.

Под Бахмутом российская армия продолжает наступательные попытки на всем протяжении этого фронта, но вчера они не принесли успеха. Южнее, в районе Торцека, очень активно ведется наступление российских частей. По сообщениям российских источников, их подразделения смогли продвинуться в двух точках, однако сообщения из Украины этого не подтверждают.

За последние несколько недель российским частям на этой линии фронта удалось несколько продвинуть свои позиции во многих точках, но прорвать линию обороны Украины им так и не удалось. Украинским силам порой трудно отразить атаки, и ситуация здесь может стать более опасной.

Очень интенсивное наступление продолжалось в направлении Покровска, к северо-западу от Донецка. В этом направлении российская армия вчера также смогла продвинуться вперед небольшими шажками. За один день не происходит существенных изменений, но в течение недель таким образом уже можно существенно сместить свои позиции на запад.

Похоже, что для выхода на главную линию обороны Украины потребуется некоторое время, и потери российской армии на этом участке очень велики. Вероятно, у России достаточно резервов, чтобы продолжать атаки таким образом в течение всего июля. Число атак российской армии в направлении к западу и югу от Донецка вчера возросло, но никаких изменений они не принесли.

На Южном фронте российские части пытаются организовать дополнительные удары в восточной части этого участка фронта для поддержки наступления своих войск в Донецкой области. Никаких изменений в ситуации нет. На восточном берегу Днепра российские части вчера бездействовали.

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