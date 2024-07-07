Информационное давление

Украинское командование пытается усилить давление на российскую армию в районах реки Днепр и Крыма. Новости о развитии возможностей Украины в этих регионах публикуются достаточно постоянно. Постоянный поток информации создавался ВМС Украины, которые в первый год войны редко брали слово. В последние месяцы военно-морской флот опубликовал более подробные отчеты о неудачных операциях российского флота в начале войны. Постоянно публикуются сообщения о строительстве новых украинских военных кораблей на турецких заводах.

Кроме того, украинское командование публикует новости о тренировках экипажей быстроходных катеров. Вчера была опубликована такая новость о подготовке небольшой флотилии на Днепре.

Украинское партизанское движение «Атеш» опубликовало новости о военных приготовлениях России к защите Крыма. Резюмируя, можно сделать вывод, что российское командование хотят убедить в подготовке украинских частей к действиям на восточном берегу Днепра и даже в возможном наступлении в направлении Крыма. Даже это было бы большим подспорьем для украинской армии, если бы Россия не перебросила войска из этого региона для поддержки наступления на Донбасс. Было бы еще лучше, если бы новые российские резервы были переброшены в южный регион, где у украинской армии гораздо больше возможностей для непрерывных атак на противника.