РАЙНЕР САКС Киев шлет сигналы о планах наступления в Крыму, это не позволяет России усилить группировку на востоке Украины

Под Бахмутом российская армия продолжает наступательные попытки на всем протяжении этого фронта, но вчера они не принесли успеха. Южнее, в районе Торцека, очень активно ведется наступление российских частей. По сообщениям российских источников, их подразделения смогли продвинуться в двух точках, однако сообщения из Украины этого не подтверждают.
За последние несколько недель российским частям на этой линии фронта удалось несколько продвинуть свои позиции во многих точках, но прорвать линию обороны Украины им так и не удалось. Украинским силам порой трудно отразить атаки, и ситуация здесь может стать более опасной.
Очень интенсивное наступление продолжалось в направлении Покровска, к северо-западу от Донецка. В этом направлении российская армия вчера также смогла продвинуться вперед небольшими шажками. За один день не происходит существенных изменений, но в течение недель таким образом уже можно существенно сместить свои позиции на запад.
Похоже, что для выхода на главную линию обороны Украины потребуется некоторое время, и потери российской армии на этом участке очень велики. Вероятно, у России достаточно резервов, чтобы продолжать атаки таким образом в течение всего июля. Число атак российской армии в направлении к западу и югу от Донецка вчера возросло, но никаких изменений они не принесли.
На Южном фронте российские части пытаются организовать дополнительные удары в восточной части этого участка фронта для поддержки наступления своих войск в Донецкой области. Никаких изменений в ситуации нет. На восточном берегу Днепра российские части вчера бездействовали.