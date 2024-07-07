Новый министр обороны России Андрей Белоусов (1959 года рождения) недавно анонсировал свои новые инициативы в области реорганизации работы Минобороны России, а также нововведения, касающиеся депутатов Думы, которые он планирует реализовать в ближайшем будущем, пишет военный историк Юрий Кочинев.
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин начал комплектовать эшелоны виноватых в военных неудачах и падении экономики
Перевод: Павел Соболев
По мнению Белоусова, депутатов Думы следует в срочном порядке превратить в призывников и отправить на фронт представляющих среди них мужской пол. Там они могли бы выполнить свой «долг перед Родиной» наравне со всеми и тем самым показать, что в трудные времена депутаты Думы готовы не только отправлять других на войну, но и сами сражаться за любимую родину.
Белоусов несколько раз подтвердил, что такой шаг поднимет опускающийся все ниже и ниже престиж Госдумы, а также всего правящего аппарата России в целом. Большинство собравшихся слушали эту новую инициативу министра обороны, покрывшись холодным потом. Белоусов заметил реакцию своих коллег и подчиненных и заявил, что времена хищений государственной собственности, жизни на плечах народа и использования своего положения для обогащения за счет населения прошли навсегда.
Кажется, всеми силами создается впечатление, что новый министр обороны по-настощему хорош. И ненужных женщин-генералов он уволил, и членов окружения своего предшественника Сергея Шойгу теснить и трясти начал, а теперь еще и раздобревших и обогатившихся депутатов Госдумы хочет отправить на фронт.
Однако ясно, что ни Белоусов, ни кто-либо другой не стал бы принимать столь радикальные решения и планы без личного указания Путина. Цель Путина с его этим новым шагом не в том, чтобы напугать своих бывших послушных исполнителей в Госдуме и министерствах, и добиться, чтобы последние не стали воровать у государства так много, как раньше; вместо этого он хочет быть готовым показать народу «виноватых», которые несут ответственность за плохие результаты войны и сложность международной ситуации, за тонущую российскую экономику. Для выполнения этой миссии идеально подходит бывший министр экономического развития России Андрей Белоусов.
Белоусов окончил элитную школу в Москве с физико-математическим уклоном, а в 1981 году - экономический факультет МГУ. Его отец, Рэм Белоусов, одно время работал в Госплане СССР. Это человек, который насквозь экономист, но не военный. Поскольку он никогда не был солдатом, его нельзя винить в просчетах российских военных и старших офицеров, а также в неудачах российских частей на украинских фронтах.
Теперь приходит Белоусов, словно очищающая сила, и прогоняет плохих и коррумпированных членов комитетов Госдумы и воров в погонах из Минобороны России. Неизвестно, помогут ли эти меры Путину переломить ход войны в свою пользу, но, по его мнению, они помогут ему показать народу, кто виноват в том, что Россия поставлена в такое тяжелое положение, в котором она находится сейчас.
Путин начал формировать первый эшелон виноватых во всем, за ним последуют еще несколько. Началось все с высшего военного руководства, которое не смогло обеспечить успех российских войск в войне с Украиной с 2022 года. Путин прекрасно знает, что они все разворовывали государство и систему; так была построена система и так она работала до провала в войне с Украиной.
Воруйте, но будьте лояльны и выполняйте свои обязательства перед диктатором; однако российским государственным деятелям это сделать не удалось, и теперь их ждет назначение на роль виновников всех трудностей, постигших Россию. Диктатор лично решает, кто виноват среди государственных чиновников. Такой ход событий усиливает распри в Кремле и антипутинскую активность среди высшего руководства России. Этим Путин рубит сук, на котором сидит. Но у него нет выбора, ведь кто-то должен быть во всем виноват. Кто-то, но не он. Этим шагом Путин показывает, что у России дела обстоят не очень хорошо.