ВОЕННЫЙ ИСТОРИК Путин начал комплектовать эшелоны виноватых в военных неудачах и падении экономики

Белоусов окончил элитную школу в Москве с физико-математическим уклоном, а в 1981 году - экономический факультет МГУ. Его отец, Рэм Белоусов, одно время работал в Госплане СССР. Это человек, который насквозь экономист, но не военный. Поскольку он никогда не был солдатом, его нельзя винить в просчетах российских военных и старших офицеров, а также в неудачах российских частей на украинских фронтах.

Теперь приходит Белоусов, словно очищающая сила, и прогоняет плохих и коррумпированных членов комитетов Госдумы и воров в погонах из Минобороны России. Неизвестно, помогут ли эти меры Путину переломить ход войны в свою пользу, но, по его мнению, они помогут ему показать народу, кто виноват в том, что Россия поставлена в такое тяжелое положение, в котором она находится сейчас.

Путин начал формировать первый эшелон виноватых во всем, за ним последуют еще несколько. Началось все с высшего военного руководства, которое не смогло обеспечить успех российских войск в войне с Украиной с 2022 года. Путин прекрасно знает, что они все разворовывали государство и систему; так была построена система и так она работала до провала в войне с Украиной.

Воруйте, но будьте лояльны и выполняйте свои обязательства перед диктатором; однако российским государственным деятелям это сделать не удалось, и теперь их ждет назначение на роль виновников всех трудностей, постигших Россию. Диктатор лично решает, кто виноват среди государственных чиновников. Такой ход событий усиливает распри в Кремле и антипутинскую активность среди высшего руководства России. Этим Путин рубит сук, на котором сидит. Но у него нет выбора, ведь кто-то должен быть во всем виноват. Кто-то, но не он. Этим шагом Путин показывает, что у России дела обстоят не очень хорошо.