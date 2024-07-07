В МУЗЕЙ С СОБАКОЙ В какие музеи пускают вместе с четвероногими друзьями?

Перевод: Павел Соболев

В Пярнумаа вы можете сходить с собакой в ​​хуторской музей Карла Роберта Якобсона в Кургья, в музей острова Кихну, действующий в здании старой школы в Линакюла, в музей Аудру и на конную ферму Тори, а также в Пярнуский музей нового искусства. Посещая эти музеи, вам не обязательно оставлять собаку грустить дома, и никому из членов семьи не придется наблюдать за собакой за дверью музея.

В музее собаке приходится адаптироваться к новым запахам, людям и впечатлениям, к которым она не привыкла. Дрессировщик собак Урве Лагеда рекомендует отвести достаточно времени для посещения музея, чтобы собака могла привыкнуть к новой среде. «При необходимости во время посещения делайте перерывы. Желудок питомца должен быть достаточно пустым, чтобы при необходимости можно было его угостить лакомством», - посоветовала дрессировщик.

Перед посещением конкретного музея стоит ознакомиться с правилами его работы. В некоторые музеи допускаются только маленькие собаки, или только собаки на поводке. Некоторые музеи допускают посещение с собаками только определенных выставок и помещений. Как и двуногие посетители музеев, собаки тоже должны вести себя хорошо, и не следует забывать, что даже в музеях ответственность за собак лежит на владельце.

«Собака - нормальная часть нашей повседневной жизни. Хотя научно не подтверждено, оказывает ли посещение музея такое же положительное влияние на собак, как и на людей, это прекрасная возможность качественно провести летом время со своим четвероногим другом», - сказал Керт Каськ, руководитель проекта музейной карты.

Ознакомиться с присоединившимися к музейной карте музеями, в которых разрешено посещение с собаками, можно в специальном разделе на сайте музейной карты.